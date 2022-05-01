الرئيس التونسي يدلي بتصريحات بشأن الدستور والحوار

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، إن حكومته ستشكل لجنة لكتابة دستور لجمهورية جديدة في تونس، مضيفاً أن اللجنة ستختتم أعمالها في غضون أيام معدودة. وأوضح سعيد، في خطاب أذاعه التلفزيون، أن نتائج عمل اللجنة ستطرح على الاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل. أن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سيشمل أربع منظمات رئيسية في تونس، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وأضاف أن "الشعب التونسي قدم الكثير ولن أخيب ظنه وآماله"، مؤكداً "لن نعترف بمن خرب البلاد وعاث فيها الفساد"، رافضا دعوة من ساهموا في تقويض الديمقراطية إلى الحوار الوطني.