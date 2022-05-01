عاصفة ترابية جديدة تشل العراق

تتعرض أنحاء العراق، اليوم الأحد، لعاصفة ترابية هي السادسة خلال شهر، أدت إلى إغلاق مطاري بغداد والنجف الدوليين في ظاهرة يزداد تكرارها.

وسجلت عشرات حالات الاستشفاء جراء رداءة الجو.

وغطّت سحب من الغبار الأصفر أغلب مناطق وسط وجنوب العراق، بينها العاصمة بغداد ومدينة الناصرية الجنوبية وبابل في الوسط والنجف وكربلاء.

ويتوقع أن تستمر حتى يوم غد الاثنين، وفقاً لدائرة الأرصاد الجوية في هذا البلد شبه الصحراوي.

وإثر ذلك، علقت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم الأحد، الرحلات الجوية الآتية والمغادرة من مطاري بغداد والنجف، كما صرح مسؤول.

وقال جهاد الديوان مدير العلاقات في سلطة الطيران المدني، إن "الرحلات الجوية إلى مطار بغداد والنجف توقفت بسبب العاصفة الترابية". وأضاف أن "حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية".

من جهتها، أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي أن مدى الرؤية بلغ "أقل من 500 متر".

وسجّلت جراء الغبار، الذي بقي مخيماً فوق العاصمة وبعض مدن الجنوب والغرب طوال اليوم، 93 حالة اختناق.

وأفاد سالم نعمة مدير إعلام دائرة صحة النجف مجموعة صحافيين أن مستشفيات المدينة الواقعة في جنوب العراق استقبلت 63 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية، "أغلبها تلقى العلاج اللازم وخرج متحسناً".

كما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير إعلام صحة محافظة الأنبار أنس قيس العاني قوله، إن مستشفيين في المنطقة استقبل 30 حالة اختناق "جراء العاصفة الترابية وهم حالياً يتلقون العناية الطبية اللازمة".

وشهد العراق خلال الشهر الماضي أكثر من خمس عواصف ترابية أدت إلى دخول عشرات إلى المستشفيات لتلقي العلاج لإصابتهم بمشكلات في الجهاز التنفسي، وغلق مطاري بغداد والنجف لعدة ساعات.

ويعد العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.

وحذر البنك الدولي في نوفمبر الماضي من انخفاض بنسبة 20 بالمئة في الموارد المائية للعراق بحلول عام 2050 بسبب التغير المناخي.

وحذر المدير العام للدائرة الفنية في وزارة البيئة العراقية، في لقاء مع وكالة الأنباء العراقية، من تزايد العواصف الرملية، خصوصاً بعد ارتفاع عدد الأيام المغبرة إلى "272 يوماً في السنة لفترة عقدين". ورجح "أن تصل إلى 300 يوم مغبر في السنة عام 2050".

وتمثل زيادة الغطاء النباتي وزراعة غابات بأشجار كثيفة، تعمل كمصدات للرياح، أهم الحلول اللازمة لخفض معدل العواصف الرملية بحسب الوزارة.

المصدر: آ ف ب