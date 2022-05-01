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ألمانيا توجه نصيحة غير متوقعة إلى السكان
شاب يتسوق في متجر بألمانيا
1 مايو 2022 20:30

نصحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم الأحد، السكان في بلادها بالاحتفاظ بمخزونات من المواد الغذائية والضرورية للطوارئ في المنازل تحسباً لحدوث أزمة.
وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم، قالت الوزيرة، المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، "فكروا، على سبيل المثال، في وقوع هجمات سيبرانية على بنى تحتية حيوية".
وفي إشارة إلى قائمة نشرها المكتب الاتحادي للحماية المدنية تتعلق بهذا الأمر، قالت فيزر "إذا انقطع التيار الكهربائي فعلياً لفترة أطول أو تم تقييد الحياة اليومية بطريقة مختلفة، فإن من المنطقي في هذه الحالة وجود مخزون طوارئ في المنازل".

 

  • نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية
    نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية

في الوقت نفسه، أكدت الوزيرة على أهمية الحماية المدنية التي أعطتها "أولوية عليا" وقالت "علينا هنا أن نواكب العصر لكي نتغلب على الأزمات المتعددة كالجوائح وتداعيات المناخ وأخطار الحروب".
وطالبت فيزر بمراجعة تدابير الحماية الضرورية، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على القضايا التقنية وحسب "بل أيضاً على مخزونات المواد الغذائية أو الأدوية أو مواد الإسعافات الطبية".
وأوضحت فيزر أن ألمانيا يوجد بها 299 مأوى حماية فضلاً عن وجود أماكن أخرى يجري استخدامها بشكل مختلف اليوم "وسيكون من المنطقي أن نعيد تنشيط بعض منها".

المصدر: د ب أ
ألمانيا
محطات التخزين
مواد غذائية
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