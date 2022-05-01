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زيلينسكي يتحدث عن عملية الإجلاء من ماريوبول
مدنيون تم إجلاؤهم من ماريوبول يصلون إلى مركز للأمم المتحدة
1 مايو 2022 20:07

أدلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، بتصريحات بشأن عملية الإجلاء من مدينة ماريوبول.
وقال إن العمل جار لإجلاء المزيد من الناس من مصنع "آزوفستال".
وأضاف، في تغريدة على موقع تويتر "ممتن لفريقنا! إنهم يعملون الآن مع (الأمم المتحدة) لإجلاء مدنيين آخرين من المصنع".
وأكد الرئيس الأوكراني أن أول مجموعة تضم 100 مدني أوكراني كانت قد أُجليت من المصنع الواقع في مدينة ماريوبول ستصل،  غدا الاثنين، إلى مدينة زابوريجيا التي تخضع للسيطرة الأوكرانية.
وقال مجلس مدينة ماريوبول إن خطة إجلاء المدنيين من مناطق المدينة خارج مصنع "آزوفستال" أُرجئت إلى غد الاثنين.
وذكرت وكالات أنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن 80 مدنيا أجلوا من المصنع.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الوزارة قولها إن الذين أجلوا ممن أرادوا الذهاب إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الأوكرانية سلموا إلى ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

المصدر: وكالات
ماريوبول
إجلاء
أوكرانيا
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