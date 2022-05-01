المجلس العسكري في غينيا يحدد مدة الفترة الانتقالية

قال المجلس العسكري الحاكم في غينيا، إن المرحلة الانتقالية التي تستهدف العودة للحكم المدني ستستغرق أكثر من ثلاث سنوات على الأرجح.

وقد يغضب هذا المقترح مجموعة دول غرب أفريقيا التي دعت إلى عودة سريعة للنظام الدستوري بعد انقلاب العام الماضي.

وقال العقيد مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم، الذي استولى على السلطة في سبتمبر الماضي، للتلفزيون الرسمي، في وقت متأخر من مساء أمس السبت بعد مشاورات سياسية، إنه يبحث فترة انتقالية من 39 شهراً في المرة الأولى التي يطرح فيها إطاراً زمنياً للخطوة.

وتحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الضغط على المجلس العسكري من أجل إعادة السلطة للمدنيين.

وفرضت إيكواس عقوبات على قادة المجلس العسكري في غينيا لكن ليس على اقتصاد البلاد ككل.

وقال دومبويا إنه سيطرح المقترح على المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 80 عضوا والذي شكله المجلس العسكري ليقوم بدور البرلمان خلال الفترة التي من المفترض أن تفضي لإجراء الانتخابات.

وقال دومبويا إن 39 شهرا كانت تقريبا الجدول الزمني الذي توصلت إليه المشاورات مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ولم يتضح متى تبدأ فترة الأشهر التسعة والثلاثين المقترحة.

المصدر: آ ف ب