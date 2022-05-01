الدنمارك تستدعي سفير روسيا بسبب هذا التصرف

أعلن وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود، اليوم الأحد، أن بلاده دانت انتهاك طائرة استطلاع روسية للمجال الجوي الدنماركي. وأضاف أنه بسبب ذلك استدعت كوبنهاغن السفير الروسي لديها بشأن هذا الحادث. وكتب يبي كوفود، في تغريدة على تويتر «استدعي السفير الروسي إلى وزارة الخارجية غدًا» الاثنين. وأضاف: «انتهاك روسي آخر للمجال الجوي الدنماركي. هذا غير مقبول إطلاقًا ومثير للقلق، خصوصًا في الوضع الحالي». ووقع الحادث مساء الجمعة عندما حلقت طائرة استطلاع روسية في المجال الجوي الدنماركي شرق بورنهولم (جزيرة دنماركية) قبل دخولها المجال الجوي السويدي. كانت وزارة الدفاع السويدية تحدثت، أمس السبت، عن الجزء الأخير من هذه الوقائع السبت. وصرح هنريك مورتنسن الملحق الصحافي في وزارة الدفاع الدنماركية «إنها طائرة استطلاع كانت في مجالنا الجوي لفترة قصيرة جدًا». وأضاف: «تدخلت طائرتان دنماركيتان من طراز اف -16 على الفور». وغادرت الطائرة الروسية بعد ذلك المجال الجوي الدنماركي. وأكد مورتنسن أن هذا النوع من الحوادث «نادر». وخلافًا للسويد التي تتبع سياسة الحياد، فإن الدنمارك عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).