الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الدنمارك تستدعي سفير روسيا بسبب هذا التصرف
مقاتلة روسية
1 مايو 2022 16:56

أعلن وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود، اليوم الأحد، أن بلاده دانت انتهاك طائرة استطلاع روسية للمجال الجوي الدنماركي.
وأضاف أنه بسبب ذلك استدعت كوبنهاغن السفير الروسي لديها بشأن هذا الحادث.
وكتب يبي كوفود، في تغريدة على تويتر «استدعي السفير الروسي إلى وزارة الخارجية غدًا» الاثنين. وأضاف: «انتهاك روسي آخر للمجال الجوي الدنماركي. هذا غير مقبول إطلاقًا ومثير للقلق، خصوصًا في الوضع الحالي».
ووقع الحادث مساء الجمعة عندما حلقت طائرة استطلاع روسية في المجال الجوي الدنماركي شرق بورنهولم (جزيرة دنماركية) قبل دخولها المجال الجوي السويدي.
كانت وزارة الدفاع السويدية تحدثت، أمس السبت، عن الجزء الأخير من هذه الوقائع السبت. 
وصرح هنريك مورتنسن الملحق الصحافي في وزارة الدفاع الدنماركية «إنها طائرة استطلاع كانت في مجالنا الجوي لفترة قصيرة جدًا».
وأضاف: «تدخلت طائرتان دنماركيتان من طراز اف -16 على الفور». 
وغادرت الطائرة الروسية بعد ذلك المجال الجوي الدنماركي.
وأكد مورتنسن أن هذا النوع من الحوادث «نادر».
وخلافًا للسويد التي تتبع سياسة الحياد، فإن الدنمارك عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

المصدر: رويترز
روسيا
الدنمارك
المجال الجوي
انتهاكات
آخر الأخبار
جوارديولا: السيتي كان قريباً
الرياضي
جوارديولا: السيتي كان قريباً
اليوم 11:23
ريال مدريد.. «ريمونتادا ثالثة»
الرياضي
ريال مدريد.. «ريمونتادا ثالثة»
اليوم 11:21
أنشيلوتي: الريال لا يستسلم
الرياضي
أنشيلوتي: الريال لا يستسلم
اليوم 11:19
صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
الرياضي
صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
اليوم 10:59
صلاح: «تصفية حساب»!
الرياضي
صلاح: «تصفية حساب»!
اليوم 10:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©