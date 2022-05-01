أوكرانيا تقدم طلباً مهماً إلى الصين

طلب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا من الصين أن تكون من الدول الضامنة لأمن بلاده، في مقابلة مطولة نشرتها حديثاً وسائل الإعلام الحكومية في بكين.

وتحاول بكين الحفاظ على موقف محايد، بينما تهددها الولايات المتحدة بعواقب إذا قدمت دعماً عسكرياً أو اقتصادياً لروسيا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن دميترو كوليبا قوله إن «أوكرانيا تدرس حالياً إمكانية الحصول على ضمانات أمنية من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وبينها الصين وقوى كبرى أخرى».

وأضاف: «نقترح أن تصبح الصين أحد الضامنين لأمن أوكرانيا، وهذه علامة على احترامنا وثقتنا بجمهورية الصين الشعبية».

ورداً على سؤال حول الضمانات الشهر الماضي، أشار متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أن «لهذه الضمانات الأمنية قيوداً واضحة في مضمونها ويتم تفعيلها في ظروف محددة»، في إشارة إلى قرار أمني مماثل للأمم المتحدة بشأن الدول غير النووية.

في المقابلة مع شينخوا، اتهم كوليبا روسيا أيضاً بـ «تقويض» مبادرة بكين في مجال البنى التحتية «الحزام والطريق»، محذراً من أن عواقب أزمة الأمن الغذائي العالمية ستهدد الاقتصاد الصيني، مضيفاً أن العملية الروسية «ليست في مصلحة الصين».

المصدر: آ ف ب