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جونسون يتعهد بمساعدات إضافية لأوكرانيا
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
1 مايو 2022 10:18

تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، حيث أخبره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بما تحتاجه البلاد للدفاع عن نفسها في مواجهة القوات الروسية.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية أن جونسون عرض على زيلينسكي في مكالمة السبت "استمرار بريطانيا في الدعم الاقتصادي والإنساني"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".
وقال جونسون للرئيس الأوكراني إنه "أكثر التزاماً من أي وقت مضى تجاه تعزيز أوكرانيا.

وتعد بريطانيا إحدى أكبر موردي الأسلحة الأوروبيين إلى أوكرانيا، حيث أرسلت بالفعل أكثر من 5000 صاروخ مضاد للدبابات، و1360 وحدة ذخيرة مضادة للهياكل الصلبة، وخمسة أنظمة دفاع جوي مؤلفة من أكثر من 100 صاروخ و 5ر4 طن من المتفجرات البلاستيكية، وفقا لوزارة الدفاع.

المصدر: وكالات
أوكرانيا
بوريس جونسون
جونسون
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