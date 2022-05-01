أوكرانيا.. خروج مدنيين من مجمع "آزوفستال" تمهيداً لإجلائهم

خرج عشرون مدنياً السبت من مجمع آزوفستال حيث تتحصن آخر القوات الأوكرانية في ميناء ماريوبول على البحر الأسود، على أن يتجّهوا إلى زابوريجيا، حسبما أعلنت كتيبة آزوف التي تؤمن حماية الموقع.

وقال نائب قائد كتيبة آزوف سفياتوسلاف بالامار "نُقل عشرون مدنيًا هم نساء وأطفال.. إلى مكان مناسب ونأمل أن يتم إجلاؤهم إلى زابوريجيا الواقعة في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا".

وأضاف بالامار "قصفت مدفعية روسيا الموقع طوال الليل".



وأكد المسؤول العسكري أن "قافلة الإجلاء التي كنا نتوقعها الساعة السادسة صباحاً وصلت الساعة 18,25". وأوضح بالامار أن "كتيبة آزوف تواصل إزالة الأنقاض لإخراج المدنيين.. نأمل أن يستمر هذا الإجراء حتى نتمكن من إجلاء جميع المدنيين".

ولا يزال مئات من المقاتلين والمدنيين الأوكرانيين يحتمون في شبكة أنفاق تعود إلى الحقبة السوفياتية، ويتطلب وضع كثيرين منهم عناية طبية.

تُظهر أحدث صور الأقمار الاصطناعية لشركة "ماكسار تكنولوجيز" التقطت الجمعة، دماراً في كل مباني مجمع مصانع الصلب تقريبا.

وظهرت آثار قصف في أسطح بعض المباني فيما انهارت أخرى بالكامل، وتحول بعضها الآخر أنقاضاً.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فيديو مساء السبت "يحاول العديد من القادة المساعدة في إنقاذ المدافعين الأبطال عن المدينة. لقد ناقشنا هذا بالتفصيل مع الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته إلى كييف. نحن نفعل كل شيء لضمان تنفيذ مهمة الإجلاء من ماريوبول".