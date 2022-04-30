الميليشيات تطلق الرصاص على المصلين في إب

صنعاء (وكالات)

عاودت ميليشيات الحوثي الإرهابية، انتهاكاتها بحق المقدسات الدينية في محافظة إب، محاولة فرض معتقداتها ذات الصبغة الطائفية على المجتمع بقوة السلاح. وقالت مصادر محلية في محافظة إب، إنّ ميليشيات الحوثي اقتحمت أحد مساجد مديرية «العدين» واعتدت على المصلين وإمام الجامع، كما أطلقت الرصاص الحي داخل المسجد ما أدى لإصابة عدد من المصلين.

وأكدت المصادر أنّ عناصر حوثية يقودها المدعو مفيد الزهيري المكنى بـ«أبو رعد»، اقتحمت مسجداً في منطقة «وادي عنه»، على طريق «قصع حليان» بمديرية «العدين»، واعتدت على المصلين وإمام الجامع.

وأوضحت أنّ الميليشيات اعتدت على إمام المسجد وعدد من المصلين وأطلقت الرصاص داخل المسجد، ما أدى إلى إصابة شخصين. وجاءت عملية اقتحام المسجد أثناء صلاة التراويح وفق المصادر التي أكدت أن الهدف منع المصلين من مواصلة أداء الصلاة وإرهابهم.

وأشارت المصادر إلى أن أفراد الميليشيات الإرهابية الذين يتزعمهم «أبو رعد» شاركوا في جبهات القتال الحوثية، وبعد عودتهم من الجبهات مارسوا انتهاكات واعتداءات عدة بحق المدنيين في عدد من البلدات بالمديرية.

وارتكبت ميليشيات الحوثي الإرهابية عشرات الجرائم والانتهاكات بحق دور العبادة منذ بداية شهر رمضان المبارك، تمثلت في اقتحامات المساجد ومنع إقامة الصلاة والاعتداء على المصلين.

ووثقت مصادر إعلامية أكثر من 100 انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المساجد في أمانة العاصمة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها منذُ مطلع شهر رمضان المبارك.