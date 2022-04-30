اعتقال شخصين وانتشار عسكري بالضفة الغربية

رام الله، تل أبيب (وكالات)

اعتقلت القوات الإسرائيلية، أمس، شخصين في شمال الضفة الغربية حيث عزّزت انتشارها بحثاً عن منفّذي هجوم قتل خلاله إسرائيلي.

وقُتل مساء أمس الأول، حارس يبلغ 20 عاماً كان متمركزًا عند مدخل مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية برصاص مهاجمَين لاذا بالفرار في سيارة.

وأطلقت القوات الإسرائيلية عملية بحث عن المهاجمين. وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: «عقب نشاط استخباري وعملاني مكثّف من قبل الشاباك، والقوات الخاصة للشرطة والجيش، تم اعتقال شخصين مشتبه بهما في ما يتعلق بالهجوم على أرئيل». وأوضحت أنه تم إلقاء القبض عليهما ومعهما أسلحة في بلدة قراوة بني حسن الفلسطينية شمال غرب أرئيل. وفي شمال الضفة الغربية، تم تعزيز الانتشار العسكري الإسرائيلي خصوصاً عند مداخل مدينة سلفيت المجاورة لمستوطنة أرئيل، وفق بيان للجيش الإسرائيلي. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية اعتقلت شخصًا في قرية وادي برقين حيث عثرت على قطع أسلحة وذخيرة، كما اعتقلت آخر في مخيم بلاطة.

وشيّع العشرات أمس، فلسطينياً قُتل فجر أمس، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إنه عشريني أصيب برصاصة في الصدر خلال عملية للجيش الإسرائيلي في بلدة عزون.

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس قال المتحدث باسم الجيش إن العملية التي نفّذت في عزون كانت بحثا عن منفذي هجوم أرئيل. واندلعت بعد التشييع صدامات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بإطلاق الرصاص الحي على أرجلهم ونقلوا إلى المستشفى. وأصيب 42 شخصاً في اشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، بحسب ما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في الحرم القدسي في البلدة القديمة بالقدس الشرقية.

منذ 22 مارس، قُتل 27 فلسطينياً بينهم ثلاثة مهاجمين خلال مواجهات أو عمليات مختلفة، يضاف إليهم ثلاثة مهاجمين آخرين من الفلسطينيين داخل إسرائيل نفذوا هجومين وقعا في كل من بئر السبع والخضيرة. وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل 15 شخصاً في هجمات خلال هذه الفترة بحسب حصيلة لفرانس برس.