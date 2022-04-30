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ميليشيات الحوثي الإرهابية تعدم سجيناً دون مسوغ قانوني
ميليشيات الحوثي الإرهابية تعدم سجيناً دون مسوغ قانوني
1 مايو 2022 02:46

صنعاء (وكالات)

ازدادت جرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية داخل السجون والمعتقلات التي تديرها، من خلال التعذيب الوحشي بحق عشرات المختطفين والمخفيين قسراً أو القتل المتعمد، وسط صمت دولي إزاء تلك الجرائم.
وفي أحدث تلك الجرائم، أعدمت ميليشيات الحوثي أمس الأول، سجيناً بدم بارد في أحد سجونها في محافظة إب.
وقالت مصادر حقوقية، إن قيادياً حوثياً بارزاً أقدم على تصفية أحد سجناء قسم شرطة مديرية «السبرة»، دون أي مسوغ قانوني.
وأكدت المصادر أن القيادي الحوثي نصر باعلوي مدير قسم شرطة «ادمات» في مديرية «السدة»، أقدم على قتل السجين «مازن محمد العماري»، دون مزيد من التفاصيل عن دوافع الجريمة.
وجاءت هذه الجريمة امتداداً لجرائم مماثلة شهدتها سجون إب التي تديرها الميليشيات الحوثية وتمارس فيها أبشع أنواع التعذيب بحق عشرات المختطفين والمسجونين منذ انقلابها مطلع العام 2015.
وتعيش محافظة إب، الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإرهابية، انفلاتاً أمنياً وتزايداً مرعباً لجرائم القتل المروعة معظمها يرتكبها مشرفون حوثيون محميون بسلطات الميليشيات.

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