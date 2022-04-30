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ميليشيات الحوثي تواصل انتهاكاتها بحق أهالي البيضاء
ميليشيات الحوثي تواصل انتهاكاتها بحق أهالي البيضاء
1 مايو 2022 02:46

صنعاء (وكالات)

قتلت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس الأول، تاجراً وأصابت امرأتين في محافظة البيضاء. 
وبحسب مصادر محلية، فإن عناصر مسلحة تابعة للميليشيات الحوثية، أطلقت النيران على مالك محل تجاري في سوق في «باب المستشفى» بمدينة «رداع». 
وأشارت المصادر إلى أن عناصر الميليشيات الحوثية أطلقت الرصاص على تاجر يُدعى «حجاج الضبياني» خلال اكتظاظ متجره بالزبائن، بعد رفضه دفع إتاوات بدون أي سندات رسمية. 
وأكدت المصادر أن إطلاق المسلحين الحوثيين للرصاص أسفر عن مقتل التاجر وإصابة امرأتين، إحداهما من منطقة «الرياشية» في «رداع» كانتا تقومان بالتسوق هناك. 
وتفرض ميليشيات الحوثي إتاوات كبيرة على التجار بمناطق سيطرتها تحت عديد من المسميات من بينها «الخُمس» و«المجهود الحربي»، فضلاً عن «الزكاة» التي ضاعفتها بنسبة كبيرة الأيام الأخيرة.

اليمن
البيضاء
الحوثيين
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