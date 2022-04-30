ليبيا: تحذير من كارثة بيئية وشيكة بميناء الزويتينة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا نداءً تحذيرياً من حدوث كارثة بيئية وشيكة في ميناء الزويتينة، وذلك بعد أيام من توقف معظم الصادرات النفطية إثر تعليق الإنتاج.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، إنها تناشد كل من يهمه الأمر السماح لها بتشغيل ميناء الزويتينة فوراً لتخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية، محذرة من حدوث وشيك لكارثة بيئية بالميناء.

وأكدت مؤسسة النفط، أنها تبذل ما بوسعها لحل كافة المختنقات التي تواجهها في إزاحة خام «أبوالطفل والزويتينة» وتخزينهما في الخزانات المخصصة بميناء «الزويتينة»، نظراً للخاصية الشمعية، لخام «أبوالطفل» والذي يحتاج إلى التحريك والتسخين المستمر ودون توقف.

وحذرت المؤسسة من تجمد خام «أبوالطفل»، في الخط المؤدي إلى ميناء «الزويتينة»، مما يجعل الخسائر فادحة قد تصل إلى فقدان تشغيل الخط بالكامل، الذي يسع كمية تزيد على المليون برميل.

وأشارت إلى أنها تواجه صعوبات جمة في تخزين كميات الخام وخاصة خام «مليتة»، مشيرة إلى أن خزانات خام «أبوالطفل» وخزانات خام «الزويتينة» ليس لديها السعة التخزينية الكافية لاستيعاب خام «أبوالطفل»، بسبب التسربات التي بدأت تحدث في هذه الخزانات كلما وصل ارتفاع الخزان إلى مستوى معين، مما يؤدي لارتفاع وزن الخام.

وأرجعت الشركة سبب التسرب الذي توقعت حدوثه، إلى عدم مقدرتها على القيام بالصيانة الدورية لخزاناتها بسبب شح الميزانيات خلال السنوات الماضية والتي وصلت إلى عدم تخصيص أي مبالغ للقيام بعمليات الصيانة والمحافظة على المعدات.

وأشارت إلى أنها فقدت الكثير من السعات التخزينية وبالتالي لن تستطيع تخزين كل الكمية، مؤكداً أنها مهددة بفقدان كمية الخام والخط الناقل له؛ نظراً لطبيعته الشمعية أو تسرب النفط الخام من الخزانات الموجودة بالميناء وبالتالي حدوث كارثة بيئية.

وناشدت السماح للمؤسسة بتشغيل الميناء فوراً أو على أقل تقدير، السماح بشحن شحنة واحدة لتخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية إضافية بالميناء لاستيعاب ما هو موجود بالخط.

وكانت المؤسسة قد أعلنت حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي الأسبوع الماضي وحذرت من أن موجة مؤلمة من الإغلاقات بسبب أزمة سياسية بدأت تعصف بمنشآتها.