رئيس البرلمان الصومالي الجديد يتسلّم مهامه رسمياً

مقديشو (وكالات)

تسلم رئيس البرلمان الصومالي الجديد الشيخ آدم محمد نور مدوبي، أمس، مهامه رسمياً من سلفه خلال جلسة عقدت في مقر البرلمان في مقديشو.

ووجه رئيس البرلمان السابق محمد مرسل شيخ عبدالرحمن كلمة أمام النواب، بعد تسليم السلطة لرئيس مجلس النواب الجديد الشيخ آدم مدوبي، تعهد خلالها بالتزامه بالعمل مع قيادة البرلمان الجديدة.

وأعلن رئيس البرلمان الشيخ آدم مدوبي إجازة عيد الفطر للنواب لمدة 4 أيام، وحدد الأربعاء المقبل موعداً للجلسة القادمة.

وقال: إن «جدول أعمال الاجتماع الأول سيكون مناقشة ميزانية 2022 ومناقشة تشكيل لجنة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة».

وفي سياق آخر، اغتال مسلحون مجهولون، أمس، مسؤولاً محلياً في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقالت وسائل إعلام صومالية، إن مسلحين أطلقوا النار على مسؤول يعمل في إدارة مديرية «ياخشيد» ولاذوا بالفرار. وكان المسؤول ضابطاً في الكتيبة الخامسة بالجيش الصومالي، ويعمل مفوض في قضاء «ذلحين» بمديرية «بتحشيد».