الكاظمي يدعو إلى إجراء تعديلات دستورية في العراق

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

اعتبر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، التي جرت في أكتوبر الماضي، ناتجة عن أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، داعياً إلى إجراء تعديلات دستورية جوهرية لبدء استعادة الثقة، فيما أكد عدم امتلاك عصا سحرية لتغيير واقع السلاح المنفلت في البلاد. وقال الكاظمي في مقابلة صحفية، أمس، إن نتائج «الانتخابات البرلمانية التي جرت لم تكن حاسمة لخلق كتلة أكبر، وهو ما ألقى بظلاله على الحراك السياسي وتأخر تشكيل الحكومة».

وأضاف: «إن الانسداد السياسي الحقيقي ناتج من عدم تطوير العملية السياسية التي تشكلت على أساس توازنات ورؤى ليست بالضرورة صالحة لأي وقت».

وأوضح أن «الأزمة الحالية في جوهرها أزمة ثقة لأن القوى السياسية بإمكانها الخروج من الانسداد السياسي الحالي وتقديم تضحيات أو تنازلات هنا وهناك، لو كانت هناك ثقة تؤطر الوضع السياسي في البلد».

وقال الكاظمي: «علينا استعادة الثقة، وهنا لا تعني بالضرورة المشاركة في تشكيل الحكومة من عدمها، بل تعني أن كل من في الحكومة أو المعارضة يعدان الدستور والقوانين والثابت الوطنية هي المرتكزات الأساسية التي يستند إليها». ودعا إلى «إجراء تعديلات دستورية جوهرية لكي نبدأ خطوات استعادة الثقة، ومن ثم إنهاء الانسدادات السياسية سواء اليوم أو في المستقبل».

وذكر الكاظمي: «نحن لا نملك العصا السحرية لتغيير واقع السلاح المنفلت في البلاد بضربة واحدة، لكننا وضعنا الأسس وتحقيق بعض الخطوات، ونحتاج إلى مزيد من العمل لإعادة الأمور من خلال التمسك بالدستور».

ويعيش العراق حالة انسداد سياسي بعد أن قاد «الإطار التنسيقي» تحالفاً يضم أكثر من 126 نائباً في البرلمان العراقي المكون من 329 نائباً يشكلون الثلث المعطل في البرلمان لمنع عملية انتخاب رئيس جديد في البلاد واختيار رئيس للحكومة ما لم يتم إشراكهم في تشكيل الحكومة المقبلة.

في غضون ذلك، دعت قيادة الشرطة العراقية في بغداد، أمس، للإبلاغ عن المدنيين الذين يحملون السلاح علناً، مؤكدة أنها ستحصل على أمر قضائي للقبض على كل من يحمل السلاح علناً لتهديد أمن المجتمع.

وذكرت قيادة شرطة بغداد، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية: أنه «بين فترة وأخرى يظهر أشخاص في مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يحملون السلاح، وهذه التصرفات اللامسؤولة تجاوز واضح للسلم والأمن المجتمعي».

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلاً عن بيان للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم «داعش» في العراق، بأن صاروخاً سقط أمس خارج قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، التي تستضيف قوات أميركية وأخرى دولية غربي بغداد، دون وقوع أي خسائر.

وأضافت الوكالة أن الصاروخ سقط «على بعد 4 كيلومترات خارج منطقة القاعدة».

إزالة عشرات المقذوفات من مخلفات «داعش»

أعلنت خلية الإعلام الأمني، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، إزالة عشرات المقذوفات من مخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي في كركوك شمالي البلاد. وقالت الخلية في بيان: إن «مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء 16 تمكنت من رفع عشرات المقذوفات من مخلفات داعش في كركوك». وعثرت المفارز، خلال عملية تفتيش بمحيط ناحية تازة خورماتو في كركوك، على عشرات المقذوفات غير المنفجرة وعدد من العبوات المتروكة منذ تحرير تلك المناطق من «داعش».