لبنان: استعداد كامل للانتخابات النيابية

بيروت (وكالات)

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، أمس، جهوزية القوى الأمنية على كل المستويات الأمنية واللوجستية للانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو المقبل.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مولوي قوله، خلال اجتماع لمجلس الأمن المركزي بالوزارة: «نجتمع قبل 15 يوماً من موعد الانتخابات النيابية لوضع الترتيبات والخطة الأمنية لإنجاحها»، مشيراً إلى أن هناك إصراراً وجهوزية لإنجاح العملية الانتخابية.

ولف مولوي إلى أن الاجتماع أكد ضرورة منع التجمعات الكبيرة التي قد تؤدي إلى خلل أمني ووقف الأنشطة الرياضية والمباريات ابتداء من اليوم، مؤكداً أن كل الأجهزة والقوى العسكرية ستكون جاهزة ليوم الانتخاب.