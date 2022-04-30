روسيا: العقوبات وشحنات السلاح لأوكرانيا تعرقل السلام

موسكو، كييف (وكالات)

اعتبرت موسكو، أمس، أن العقوبات الغربية المفروضة عليها وشحنات السلاح لأوكرانيا تعرقل مفاوضات السلام، فيما قال الجيش الأوكراني، إن القوات الروسية دكت منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، أمس، لكنها أخفقت في السيطرة على ثلاث مناطق تستهدفها.

وقالت هيئة الأركان العامة في الجيش الأوكراني في إفادتها اليومية، إن الروس يحاولون السيطرة على مناطق ليمان في دونيتسك وسيفيرودونيتسك وبوباسنا في لوهانسك. وأضافت: «لا يحققون النجاح، القتال مستمر».

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في تصريحات نُشرت في وقت مبكر أمس، إن رفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا جزء من محادثات السلام التي قال إنها صعبة، لكنها مستمرة يومياً عبر رابط فيديو.

ويصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، منذ بدء الهجوم الروسي يوم 24 فبراير، على أن هناك حاجة لتشديد العقوبات على روسيا، وأن العقوبات لا يمكن أن تكون جزءاً من المفاوضات. وقال، أمس الأول، إن المحادثات تواجه خطر التوقف، وذلك بسبب ما وصفه «بقواعد التلهي بقتل الناس» عند روسيا.

واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب أعمال وحشية في المناطق التي سبق أن احتلتها بالقرب من العاصمة كييف. وتنفي روسيا هذه الاتهامات.

وقال لافروف، إن على الولايات المتحدة والدول الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» أن توقف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، إذا كانت حريصة حقاً على إنهاء الأزمة الأوكرانية.

وفي واشنطن، لاقت حزمة المساعدات التي اقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن لأوكرانيا، وقيمتها 33 مليار دولار تشمل 20 ملياراً للأسلحة، تأييداً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أمس الأول، إنها تأمل في أن يوافق الكونجرس على الحزمة بأسرع ما يمكن.

وتصف روسيا هجومها على أوكرانيا بأنه «عملية خاصة» لنزع سلاح أوكرانيا وحمايتها من الفاشيين. وتقول أوكرانيا والغرب، إن المزاعم الفاشية لا أساس لها، وإن الهجوم غير مبرر.

وتأمل روسيا في السيطرة الكاملة على منطقة دونباس في شرق أوكرانيا والمكونة من لوهانسك ودونيتسك، والتي كان انفصاليون مدعومون من موسكو يسيطرون بالفعل على أجزاء منها قبل الهجوم.

وقال الجيش الروسي، إنه قصف 17 منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة أمس، ودمر أيضاً مركز قيادة ومستودعاً لتخزين الصواريخ والمدفعية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، في منشور على «الإنترنت»، أن الضربات الجوية خلال يوم أمس أودت بحياة ما يزيد على 200 جندي أوكراني، ودمرت 23 عربة مدرعة.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك قوله، إن الدفاعات الجوية الروسية منعت طائرة أوكرانية من دخول المنطقة، أمس، مضيفة أن القصف أصاب أجزاء من محطة للنفط.

وقال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الروسية، إن عدة قذائف أُطلقت من اتجاه أوكرانيا، أمس، على نقطة تفتيش بالقرب من حدودها، مضيفاً في مقطع فيديو عبر قناته على «تيليجرام»، إنه لم تقع إصابات أو أضرار.

وقال سيرهي جايداي حاكم لوهانسك للتلفزيون الأوكراني، إن الروس يقصفون المنطقة بكاملها، «لكن لا يمكنهم اختراق دفاعاتنا». وأضاف أن إجلاء المدنيين سيستمر رغم صعوبة الظروف.

وقال جايداي، إن الهجمات الروسية أسفرت عن تدمير مدرستين و20 منزلاً أمس الأول في روبيجني وبوباسنا، وتقع كل منهما في لوهانسك.

وقال ميكولا خاناتوف، رئيس الإدارة العسكرية في بوباسنا، إن حافلتين أرسلتا لإجلاء المدنيين من البلدة تعرضتا لقصف من القوات الروسية، ولم يتسن التواصل مع السائقين. ولم يذكر عدد من كانوا على متن الحافلتين.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء، في تقرير من مكان الحادث، إن 25 مدنياً، بينهم ستة أطفال، غادروا أراضي مصنع آزوفستال للصلب في ميناء ماريوبول الجنوبي المحاصر أمس. ولم يتضح إلى أين ذهبوا.

وترددت أنباء أيضاً عن هجمات في أماكن خارج دونباس، منها دنيبرو وزابوريجيا الجنوبية ومدينة خاركيف الشمالية الشرقية، حيث قال حاكم المنطقة، إن منطقة سكنية تعرضت للقصف خلال الليل.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، أمس، إن روسيا اضطرت لدمج وإعادة نشر وحدات متباينة من عمليات تقدم في شمال شرق أوكرانيا. واتهم تاراس فايسوتسكي نائب وزير الزراعة الأوكراني، أمس، القوات الروسية بسرقة مئات الآلاف من الأطنان من الحبوب في المناطق التي تحتلها، وعبر عن قلقه من احتمال تعرض 1.5 مليون طن أخرى من الحبوب للسرقة أيضاً. ونفى الكرملين هذه الادعاءات، وقال إنه لا يعلم مصدر هذه المعلومات.

ووفقاً لبيانات مجلس الحبوب العالمي، كانت أوكرانيا رابع أكبر مصدر للحبوب في العالم في موسم 2020 - 2021 الذي باعت فيه 44.7 مليون طن للخارج، وتراجعت صادراتها بشدة منذ الهجوم. وقال الرئيس الأوكراني في كلمة مساء أمس الأول، إن أوكرانيا ستنهي قريباً أزمة نقص الوقود، على الرغم من إلحاق القوات الروسية أضراراً بعدد من مستودعات النفط.

وقالت وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدنكو، إن المشغلين الأوكرانيين أبرموا عقوداً مع موردين أوروبيين.

قصف روسي لمطار أوديسا وتدمير المدرج

تعرّض مطار أوديسا في جنوب أوكرانيا، أمس، لقصف صاروخي روسي أدى إلى تدمير المدرج من دون أن يسفر عن سقوط ضحايا، حسبما أعلن حاكم المنطقة مكسيم مارتشنكو.

وقال الحاكم في مقطع مصور على تطبيق «تليجرام» «ضرب الروس من القرم، مستخدمين نظام باستيون للصواريخ الدفاعية الساحلية، وجرى تدمير مدرج مطار أوديسا، ولم يسقط ضحايا».

وقتل ثمانية أشخاص في ضربات روسية، قبل أسبوع، على مدينة أوديسا التاريخية التي يناهز عدد سكانها مليون نسمة، وبقيت حتى الآن بمنأى نسبياً من المعارك.

وأعلن الجيش الروسي حينها أنه استهدف «بصواريخ عالية الدقة» مستودعاً كبيراً قرب أوديسا تخزن فيه أسلحة سلمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية للقوات الأوكرانية.

كما جرى تدمير مطار مدينة دنيبرو الصناعية شرق أوكرانيا، البالغ عدد سكانها مليون نسمة، في 10 إبريل، «دماراً كاملاً» جراء قصف روسي، وفق سلطات الإقليم.