موسكو تؤكد ضرورة منع نشوب حرب نووية

موسكو (وكالات)

أفاد مسؤول بوزارة الخارجية الروسية، أمس، بأن روسيا ترى أنه ينبغي إبقاء مخاطر نشوب حرب نووية عند الحد الأدنى، وأنه يتعين منع أي صراع مسلح بين القوى النووية، حسبما نقلت عنه وكالة «تاس» للأنباء.

وقال فلاديمير يرماكوف، مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية، إن جميع القوى النووية يجب أن تلتزم بالمنطق المنصوص عليه في الوثائق الرسمية الرامية لمنع اندلاع حرب نووية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يوم الاثنين الماضي، إن على الغرب ألا يقلل من شأن المخاطر المتزايدة لنشوب صراع نووي بسبب أوكرانيا. ومع ذلك قالت الولايات المتحدة في وقت لاحق إنها لا تعتقد أن هناك تهديداً باستخدام روسيا للأسلحة النووية، رغم التصعيد الأخير في خطاب موسكو.

ونقلت وكالة تاس عن يرماكوف قوله، أمس، إن القوى النووية الرئيسة يجب أن تلتزم بالمنطق المنصوص عليه في الوثائق التي اشتركت في صياغتها.

وكان يشير بذلك إلى بيان مشترك نشرته روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا في يناير الماضي، ووافقت فيه الدول الخمس، وهي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على أنه يجب تفادي المزيد من انتشار الأسلحة النووية وتجنب نشوب حرب نووية. ونقلت الوكالة عن يرماكوف قوله: «مخاطر الحرب النووية، التي لا ينبغي إطلاق العنان لها أبداً، يجب أن تبقى عند أدنى حد، لاسيما من خلال منع أي صراع مسلح بين القوى النووية». وأضاف: «من الواضح أن روسيا تلتزم بهذا التفاهم».

جاء ذلك، في وقت أكد فيه يرماكوف أن الحوار بين موسكو وواشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي «جُمّد» رسمياً.

وقال إن «هذه الاتصالات يمكن استئنافها بمجرد اكتمال العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا.