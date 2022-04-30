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مقتل دنماركي في أوكرانيا
مقتل دنماركي في أوكرانيا
1 مايو 2022 02:46

كوبنهاغن (وكالات) 

أفادت وزارة الخارجية الدنماركية بمقتل دنماركي أثناء وجوده في أوكرانيا، حسبما أوردت، في بيان، نقلاً عن عائلته أمس.
وأفاد التلفزيون الدنماركي العام «تي في 2»، يوم الخميس الماضي، عن اختفاء شاب يبلغ 25 عاماً في أوكرانيا، وقدّمه على أنه عضو في «الفيلق الدولي» الذي يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية.
وبحسب التقرير، كان الشاب ضمن مجموعة من ثمانية مقاتلين شاركوا في معارك بمدينة ميكولايف، يوم الثلاثاء الماضي، وقضى ستة منهم خلالها.
وقالت الخارجية الدنماركية، إنه «بناء على المعلومات المتاحة، تعرفت الأسرة على الشخص المعني، ومن ثم اعتبرته ميتاً».
وبعيد بدء هجوم روسيا على بلاده في 24 فبراير، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تشكيل «فيلق دولي» من المتطوعين الأجانب للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا. ووفق السفارة الأوكرانية في كوبنهاغن، سافر نحو 100 دانماركي إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال ضد القوات الروسية في منتصف مارس.

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