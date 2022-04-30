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السويد توجه اتهاماً إلى روسيا
مقاتلة روسية
30 ابريل 2022 23:33

أفادت هيئة الأركان السويدية، اليوم السبت، أن طائرة استطلاع روسية خرقت لوقت قصير، أمس الجمعة، المجال الجوي السويدي.
يأتي الحادث بينما تدرس السويد، التي ظلت تتبع سياسة الحياد حتى الآن، الترشح لعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع السويدية، في بيان، إن "طائرة روسية من طراز "ايه ان-30" انتهكت المجال الجوي السويدي مساء الجمعة"، موضحة أن فرقها تابعت الحادث برمته وقامت بتصويره.
وأفادت الوزارة بأن الطائرة حلّقت شرق جزيرة "بورنهولم" الدنماركية في بحر البلطيق قبل أن تتجه نحو الأراضي السويدية.
ونقل التلفزيون العام "اس في تي" عن وزير الدفاع بيتر هولتكفيست قوله "من غير المقبول أبداً انتهاك المجال الجوي السويدي".
وأضاف "إنه عمل غير مهني. ونظراً للوضع الأمني العام، إنه غير مناسب على الإطلاق. السيادة السويدية يجب أن تُحترم دائماً".

المصدر: وكالات
روسيا
السويد
طائرة مقاتلة
المجال الجوي
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