العراق.. سقوط صاروخ قرب قاعدة تضم قوات أميركية ودولية
قاعدة عين الأسد الجوية في العراق
30 ابريل 2022 23:01
أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن صاروخا سقط اليوم السبت خارج قاعدة "عين الأسد" الجوية العراقية، التي تستضيف قوات أميركية وأخرى دولية غربي بغداد، دون وقوع أي خسائر. وأضافت الوكالة، نقلاً عن بيان للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش الإرهابي في العراق، أن الصاروخ سقط "على بعد 4 كيلومترات خارج منطقة القاعدة". وتستهدف القواعد العسكرية العراقية، التي تستضيف قوات دولية، من حين لآخر، بعمليات قصف بالصواريخ.