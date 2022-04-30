الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
العراق.. سقوط صاروخ قرب قاعدة تضم قوات أميركية ودولية
قاعدة عين الأسد الجوية في العراق
30 ابريل 2022 23:01

أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن صاروخا سقط اليوم السبت خارج قاعدة "عين الأسد" الجوية العراقية، التي تستضيف قوات أميركية وأخرى دولية غربي بغداد، دون وقوع أي خسائر.
وأضافت الوكالة، نقلاً عن بيان للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش الإرهابي في العراق، أن الصاروخ سقط "على بعد 4 كيلومترات خارج منطقة القاعدة".
وتستهدف القواعد العسكرية العراقية، التي تستضيف قوات دولية، من حين لآخر، بعمليات قصف بالصواريخ.

المصدر: وكالات
العراق
صواريخ
قاعدة عسكرية
آخر الأخبار
أنشيلوتي: الريال لا يستسلم
الرياضي
أنشيلوتي: الريال لا يستسلم
اليوم 11:19
صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
الرياضي
صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
اليوم 10:59
صلاح: «تصفية حساب»!
الرياضي
صلاح: «تصفية حساب»!
اليوم 10:58
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
الرياضي
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
اليوم 10:55
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
الرياضي
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
اليوم 10:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©