روسيا تعلن حصيلة بشرية يومية لخسائر الجيش الأوكراني
دبابات تنقل جنودا أوكرانيين
30 ابريل 2022 22:08
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، حصيلة يومية للخسائر المادية والبشرية للجيش الأوكراني. وقال الجيش الروسي إن ما يزيد على 200 جندي أوكراني قتلوا في قصف على منشآت عسكرية اليوم السبت. وأضاف أنه قصف 17 منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة، اليوم، ودمر أيضاً مركز قيادة ومستودعاً لتخزين الصواريخ والمدفعية. وأضافت وزارة الدفاع الروسية، في منشور على الإنترنت، أن الضربات الجوية خلال اليوم دمرت أيضاً 23 عربة مدرعة. ولم يشر المنشور إلى هجوم على مطار أوديسا قال الحاكم المحلي للمنطقة إنه أصيب بصاروخ مما أدى إلى توقف المدرج عن العمل دون وقوع خسائر بشرية.