صاروخ يدمر مدرج طائرات في مطار أوديسا

قال الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إن ضربة صاروخية على مطار في أوديسا دمرت المدرج بصورة تجعله غير صالح للاستخدام. وأكد حاكم المنطقة مكسيم مارتشنكو أن قصف مطار المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا أدى إلى تدمير المدرج من دون أن يسفر عن سقوط ضحايا. وقال مارتشنكو، في مقطع مصور على تطبيق تلغرام، إن الضربة استخدم فيها "نظام باستيون للصواريخ الدفاعية الساحلية. تم تدمير مدرج مطار أوديسا"، مضيفاً "الحمد لله لم يسقط ضحايا". من جهة أخرى، قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إن بلادها نفذت تبادلاً للأسرى مع روسيا اليوم السبت عاد بمقتضاه إلى الوطن سبعة جنود وسبعة مدنيين. وأضافت أن من بين الأسرى العائدين امرأة حبلى في الشهر الخامس. ولم تذكر عدد الروس الذين سلمتهم بلادها. ونفذت الدولتان تبادلاً للأسرى عدة مرات منذ العملية العسكرية الروسية التي بدأت يوم 24 فبراير الماضي.