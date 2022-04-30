الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
صاروخ يدمر مدرج طائرات في مطار أوديسا
شظايا صاروخ سقط على أوديسا
30 ابريل 2022 21:27

قال الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إن ضربة صاروخية على مطار في أوديسا دمرت المدرج بصورة تجعله غير صالح للاستخدام.
وأكد حاكم المنطقة مكسيم مارتشنكو أن قصف مطار المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا أدى إلى تدمير المدرج من دون أن يسفر عن سقوط ضحايا.
وقال مارتشنكو، في مقطع مصور على تطبيق تلغرام، إن الضربة استخدم فيها "نظام باستيون للصواريخ الدفاعية الساحلية. تم تدمير مدرج مطار أوديسا"، مضيفاً "الحمد لله لم يسقط ضحايا". 
من جهة أخرى، قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إن بلادها نفذت تبادلاً للأسرى مع روسيا اليوم السبت عاد بمقتضاه إلى الوطن سبعة جنود وسبعة مدنيين.
وأضافت أن من بين الأسرى العائدين امرأة حبلى في الشهر الخامس. ولم تذكر عدد الروس الذين سلمتهم بلادها.
ونفذت الدولتان تبادلاً للأسرى عدة مرات منذ العملية العسكرية الروسية التي بدأت يوم 24 فبراير الماضي.

 

المصدر: وكالات
أوديسا
قصف
روسيا
آخر الأخبار
أنشيلوتي: الريال لا يستسلم
الرياضي
أنشيلوتي: الريال لا يستسلم
اليوم 11:19
صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
الرياضي
صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
اليوم 10:59
صلاح: «تصفية حساب»!
الرياضي
صلاح: «تصفية حساب»!
اليوم 10:58
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
الرياضي
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
اليوم 10:55
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
الرياضي
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
اليوم 10:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©