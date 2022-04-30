مقتل قيادي من قوات سوريا الديمقراطية بتفجير

أفادت مصادر سورية بمقتل قيادي من قوات سوريا الديمقراطية بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة تقله على الطريق. ونقلت الوكالة العربية السورية الرسمية للأنباء (سانا)، اليوم السبت، عن مصادر محلية قولها إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق الواصل بين مدينة الرقة وبلدة عين عيسى انفجرت أثناء مرور سيارة كان يستقلها". وأضافت أن الانفجار "أدى إلى مقتله على الفور وإعطاب السيارة". ولفتت المصادر إلى انفجار عبوة ناسفة أخرى بسيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، على طريق بلدة الكسرات جنوب مركز مدينة الرقة "ما أدى إلى إصابة من بداخلها إضافة إلى إعطاب الآلية". وأشارت الوكالة إلى مقتل وإصابة عدد من مسلحي تلك القوات أول أمس الخميس في هجومين منفصلين في محيط ناحية الكرامة وانفجار قرب مكتب تابع لها في ضاحية مساكن الأقطان سابقاً شمال مدينة الرقة.