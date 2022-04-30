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أردوغان يدلي بتصريحات حول الحوار مع مصر
رجب طيب أردوغان
30 ابريل 2022 16:54

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بتصريحات بشأن تطوير الحوار مع مصر.
ونقلت وسائل إعلام عن أردوغان قوله، في طريق عودته من السعودية: «لدينا سياسات إزاء إسرائيل، ويمكن اتباع نهج مماثل إزاء مصر، وسيشير إحراز نتائج إيجابية في هذا السبيل إلى إمكانية تبني خطوات على مستوى أرفع».
وأردف قائلاً: «يتعين علينا الدخول في مرحلة جديدة مع الدول التي نتقاسم معها نفس المعتقدات والأفكار، إنها مرحلة كسب أصدقاء وليس خلق أعداء».
وأضاف الرئيس التركي أن أنقرة والرياض اتفقتا على دفع التعاون الاقتصادي المشترك إلى الأمام.
وأوضح: «اتفقنا مع الرياض على إعادة تفعيل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين تركيا والسعودية من خلال فعاليات تجمع مستثمري البلدين».
وأعرب أردوغان عن دعم تركيا تنظيم معرض «إكسبو 2030» الدولي في السعودية.

المصدر: د ب أ
رجب طيب أردوغان
مصر
الحوار
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