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أخبار سارة من مصر بشأن فيروس كورونا
ممرض يلوح بعينات دم
30 ابريل 2022 16:40

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، انخفاضاً كبيراً في متوسط إصابات فيروس كورونا المستجد والوفيات الناجمة عنه.
وقالت الوزارة إن متوسط عدد الإصابات اليومي بالفيروس بلغ 46 إصابة خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغ متوسط الوفيات اليومي خمس حالات.وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 62 متعافياً بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن إلى 445139 متعافياً.
وبلغ عدد الذين حصلوا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن 34 مليوناً و400 ألف و459 شخصاً تلقوا اللقاح كاملاً.

المصدر: رويترز
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