مصر.. عودة صلاة العيد في الساحات

أحمد شعبان (القاهرة)

أصدرت مصر قرارات جديدة بشأن ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك، حيث سمحت بأداء الصلاة في الساحات بعد منعها العام الماضي بسبب كورونا، وفتح جميع مُصليات السيدات بالمساجد الكبرى، مع السماح باصطحاب الأطفال لإدخال الفرحة والبهجة عليهم.

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية مساء أمس تجهيز أكثر من 600 ساحة من الساحات المُلحقة بالمساجد الكبرى في مصر لصلاة عيد الفطر المبارك، إضافة إلى إقامتها بجميع المساجد الكبرى والجامعة، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل.

وقررت الوزارة تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك، في إطار التنسيق مع المؤسسات المعنية بإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية.

وأكدت الوزارة أن مديريات الأوقاف وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد، سواء بالمساجد، أم بالساحات الملحقة بها، في إطار ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد باعتبارها من الولايات العامة التي تقوم بها المؤسسات في مصر، وليس لأحد من الناس أن يفتئت على السلطة في ذلك لا شرعًا ولا قانونًا.

وكانت وزارة الأوقاف قد وضعت العام الماضي ضوابط مُشددة لصلاة عيد الفطر المبارك منها عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات، وعدم السماح باصطحاب الأطفال.

وتعليقاً على القرارات الجديدة؛ ثمن الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، السماح بأداء شعائر صلاة عيد الفطر في الساحات المُعدة لذلك، مؤكداً أنه بالنسبة للمنع فيما مضى كانت الأوقاف المصرية تُفعّل التدابير الاحترازية الوقائية وهي مشروعة، امتثالاً للقاعدة "حيثما تكون المصلحة فثم شرع الله عز وجل".

وأضاف أستاذ الشريعة لـ"الاتحاد": أنه عندما خفت حدة الجائحة، وإحياءً لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ سمحت الأوقاف بإقامة صلاة العيد في الخلاء، وفق الضوابط الشرعية، مؤكداً أن صلاة العيد يجوز أداؤها بالمساجد أو بالساحات المُعدة لذلك، والتي يُحددها ولي الأمر، وهو عمل تنظيمي يخضع لولاية وزارة الأوقاف.

ولفت "كريمة" إلى أنه إذا وجدت مُقتضيات تمنع صلاة العيد في الخلاء كمطرٍ شديد أو حروب أو جوائح أو أوبئة؛ فتقتصر الصلاة على المساجد، مؤكداً أن صلاة العيد في المسجد الجامع لا تقل أجرًا ولا ثوابًا عن صلاتها في الخلاء، مشيراً إلى أن الإمام النووي قال: "إن صلاة العيد أفضل في المسجد إذا اتسع"، فالأمر في صلاة العيد على السعة، وفق ما تقتضيه المصالح المعتبرة.