ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا

سجلت ألمانيا اليوم السبت تراجعاً جديداً في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 717.4، مقابل 785.5 أمس الجمعة. وكان المعد يبلغ قبل أسبوع 821.7، وقبل شهر 1663. وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 87 ألفا و298 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 135 ألفا و79 حالة يوم السبت الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 159 حالة، مقابل 234 حالة قبل أسبوع.