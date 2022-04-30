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زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
30 ابريل 2022 10:17

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، إن أوكرانيا ستنهي قريبا نقص الوقود حتى على الرغم من إلحاق القوات الروسية أضرارا بعدد من مستودعات النفط.
وقصفت روسيا الأسبوع الماضي مصفاة نفط كريمنشوك التي تعد أكبر منتج للوقود في أوكرانيا بالإضافة إلى عدة مستودعات كبيرة أخرى.
وقال زيلينسكي في كلمة بالفيديو خلال الليل "نرصد طوابير وارتفاع الأسعار في محطات البنزين في العديد من مناطق بلادنا.

وأضاف أن "روسيا أغلقت أيضا موانئنا لذلك لا توجد حلول فورية لسد العجز.
"لكن المسؤولين الحكوميين وعدوا أنه في غضون أسبوع، كحد أقصى، سيعمل نظام إمداد الوقود بأوكرانيا لمنع النقص".

المصدر: رويترز
فلاديمير زيلينسكي
روسيا
أوكرانيا
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