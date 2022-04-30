خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة

فشل رجال الإطفاء في ولاية نيو مكسيكو، أمس الجمعة، في السيطرة على أكبر حريق غابات بالولايات المتحدة والمحتدم بشكل خطير بالقرب من سلسلة من القرى الجبلية.

ويقول علماء إن الحريق هو الأكثر تدميراً من بين العشرات في جنوب غرب الولايات المتحدة.

واستعد آلاف الأشخاص في وادي مورا، على بعد نحو 64 كيلومترا شمال شرقي سانتا في للإخلاء.

وقال مسؤولو الإطفاء إن من المتوقع أن تهب رياح من الجنوب اليوم السبت مما يدفع الحرائق صوب قرى مثل مورا وكذلك مدينة لاس فيجاس التي يبلغ عدد سكانها 14 ألف نسمة.

وقال خبير الإطفاء ستيوارت تيرنر إن الجفاف الشديد المستمر منذ 20 عاما حول الجبال والوديان التي تكسوها الغابات إلى صندوق بارود.