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لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
30 ابريل 2022 09:07

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة إلى الكف عن مد كييف بالأسلحة إذا كانا "مهتمين فعلا بحل الأزمة الأوكرانية".
وفي مقابلة نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية السبت، أكد لافروف أيضا إن الهجوم الروسي في أوكرانيا يسير "طبقا للخطط".
وقال لافروف إن "تدفقا متواصلا لجميع أنواع الأسلحة دخل إلى أوكرانيا عبر بولندا ودول الناتو الأخرى".
وأضاف وزير الخارجية الروسي "إذا كانت الولايات المتحدة والناتو مهتمين فعلا بحل الأزمة الأوكرانية، فعليهما قبل كل شيء أن يستيقظا ويتوقفا عن تسليم نظام كييف أسلحة وذخيرة".
من جهة أخرى، أكد لافروف أن الهجوم الروسي يسير كما هو مخطط له. وقال إن "العملية العسكرية الخاصة التي بدأت في 24 فبراير تسير وفق الخطة بدقة".
وأضاف "ستتحقق كل أهداف العملية العسكرية الخاصة على الرغم من العرقلة من جانب خصومنا".

 

المصدر: آ ف ب
سيرجي لافروف
روسيا
أميركا
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