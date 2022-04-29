3000 مهاجر فقدوا في البحر العام الماضي أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا

جنيف (وكالات)

أفادت الأمم المتحدة، أمس، بأن أكثر من 3000 شخص لقوا حتفهم أو فقد أثرهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط والمحيط الأطلسي للوصول إلى أوروبا العام الماضي، في حصيلة هي ضعف تلك المسجّلة قبل عام.

وطالب التقرير الجديد لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بتحرّك عاجل لمنع مصرع مزيد من اللاجئين والمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وكشف التقرير أن 3077 شخصاً فقدوا أثناء محاولتهم عبور طرق المتوسط والأطلسي للوصول إلى القارة، مقارنة بـ1544 عام 2020.

وقالت الناطقة باسم المفوضية شابيا مانتو للصحافيين في جنيف: «من المقلق أنه منذ مطلع العام، لقي 478 شخصاً إضافياً حتفهم أو فقدوا في البحر».

وأظهر التقرير أنه بالنسبة للعام 2021، أُعلن عن وفاة أو فقدان أثر 1924 شخصاً في طريقَي وسط المتوسط وغربه، بينما قضى 1153 شخصاً إضافياً أو فقد أثرهم في الطريق البحري في شمال غرب أفريقيا المؤدي إلى جزر الكناري.

ولفتت مانتو إلى أن «معظم عمليات العبور بحراً جرت بوساطة قوارب مطاط مكتظة وغير مناسبة لارتياد البحر، انقلب العديد منها أو انكمش وهو ما تسبب في وفيات».

وأشارت إلى أن الرحلة بحراً من بلدان على سواحل غرب أفريقيا مثل موريتانيا والسنغال إلى جزر الكناري، والتي قد تستغرق عشرة أيام كانت على وجه الخصوص محفوفة بالمخاطر.

وأشار التقرير إلى زيادة بنسبة 61 في المئة في عمليات الانطلاق من تونس مقارنة بـ2020، وازديادها من ليبيا بنسبة 150 في المئة. وسلك هؤلاء طريق وسط المتوسط، وهو الأخطر في العالم.