الصين: العلاقة مع روسيا «نموذج جديد» للعالم

بكين (وكالات)

كثفت الصين دعمها الخطابي لروسيا، متحدية الدول التي تريد من بكين إدانة هجوم موسكو على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان: «إحدى النتائج المهمة لنجاح العلاقات الصينية الروسية هي أن الجانبين يرتقيان فوق نموذج التحالف العسكري والسياسي في الحرب العالمية الباردة»، مضيفاً إنهما «يلزمان أنفسهما بتطوير نموذج جديد للعلاقات الدولية». وقال تشاو في موجز دوري أمس في بكين، إن النموذج المشار إليه لا يتسبب في مواجهات أو يستهدف دولاً أخرى. وتابع إن هذا يعد نهجاً مختلفاً عن «عقلية الحرب الباردة» التي جسدتها دول معينة.