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الجيش اللبناني يحبط محاولة تهريب 85 مهاجراً
أرشيفية
30 ابريل 2022 01:57

بيروت (وكالات)

أعلن الجيش اللبناني، أمس، اعتقال 5 أشخاص في مدينة طرابلس شمالاً، بينما كانوا يستعدون لتهريب 85 مهاجراً بالقارب إلى أوروبا.
وقال الجيش إن المهربين اعتقلوا في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، بينما كانوا يستعدون لإرسال 85 شخصاً على متن قارب، بعد أن جمعوا منهم ما مجموعه 400 ألف دولار. وأضاف إن القارب صودر في منتجع بحري شمالي البلاد، وإن المعتقلين يجري استجوابهم.
جاء هذا الإعلان بعد أيام من انقلاب قارب يحمل أكثر من 60 مهاجراً في 23 أبريل قبالة ساحل طرابلس. وجرى انتشال 7 جثث، فيما جرى إنقاذ 47 شخصاً، ولا يزال الباقون في عداد المفقودين، وألقى ناجون باللوم على البحرية اللبنانية في التسبب في الحادث من خلال الاصطدام بالقارب. وكلفت الحكومة اللبنانية، يوم الثلاثاء الماضي، القضاء العسكري بالتحقيق في حادث غرق قارب المهاجرين.
ولا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية لتحديد مكان أولئك الذين لا يزالوا مجهولي المصير منذ حادثة نهاية الأسبوع الماضي.
واتهم ناجون البحرية بالاصطدام المتعمد للسفينة أثناء محاولة إجبارها على العودة إلى الشاطئ. وألقى مسؤولون لبنانيون باللوم على المهربين في تحميل القارب بأوزان زائدة عمداً، وتجنب احتياطات السلامة.

الجيش اللبناني
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طرابلس
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