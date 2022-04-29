القاضي المشرف على الانتخابات اللبنانية قلق من نزاهتها

بيروت (وكالات)

أعرب القاضي المتقاعد نديم عبدالملك، رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات في لبنان، عن قلقه مما تعنيه الأزمة الاقتصادية بالنسبة لنزاهة العملية الانتخابية.

ورافق عبدالملك الصحفيين الأسبوع الماضي وهم يغادرون مكتبه، ونزل معهم بضعة طوابق وهو يضيء لهم الطريق من مصباح هاتفه المحمول.

ذلك لأن الترشيد البالغ في الطاقة يعني أن المصعد والإضاءة مطفآن مثل باقي أنحاء البلاد، وهو مجرد عرض من أعراض أمراض اقتصادية وانهيار دفع بأكثر من ثلاثة أرباع المواطنين في هاوية الفقر.

وقال، إن فريقه لا يضم عدداً كافياً للإشراف، بشكل مناسب، على التصويت، ويمكن بسهولة شراء أصوات، والمرشحون الذين لديهم المزيد موقفهم أقوى بكثير.

وأضاف عبدالملك: «هذه الانتخابات ستشهد مخالفات بكل أسف، مؤكداً رغم ذلك أن الهيئة ستقوم بواجبها ضمن إمكانياتها ووسائل العمل المتاحة والصلاحيات المنصوص عليها بالقانون».

وتسببت الأزمة المالية الطاحنة التي يشهدها لبنان في خسارة الليرة 90 في المئة من قيمتها منذ 2019، وأصبح اللبنانيون عاجزين عن الوصول لودائعهم بالعملة الصعبة والتصرف فيها الأمر، الذي أثر على كل قطاعات المجتمع.

وستكون الانتخابات أول فرصة منذ ذلك الحين لاختيار نواب في ظل إحساس بالمرارة على نطاق واسع إزاء القيادات السياسية وشعور باليأس بعد ما حدث للبلاد.

ويشعر بعض مراقبي الانتخابات بالقلق من أن المرشحين سيتمكنون من تأمين الأصوات لصالحهم من خلال توزيع الغذاء والوقود والاحتياجات الأساسية الأخرى التي لم تعد ضمن قدرة الكثيرين.

وقال عبد الملك: أكثر ما سيؤثر على نزاهة الانتخابات شراء الضمائر، بكل أسف، مع تدني الحالة الاقتصادية وأغلبية الشعب اللبناني تحت خط الفقر.

وتلك الظاهرة ليست جديدة، إذ رصد مراقبون من الاتحاد الأوروبي انتشروا في لبنان خلال الانتخابات البرلمانية السابقة في 2018 وجود مؤسسات خيرية لها صلات بمرشحين وحشدت لهم الدعم بتقديم الرعاية الصحية وخدمات أخرى وهو ما «يعادل شراء الأصوات».

لكن مع تزايد المحتاجين، فمن المتوقع أن يزيد اعتماد الناخبين على مثل تلك الخدمات.

وقالت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، الأسبوع الماضي، إنها رصدت بالفعل مرشحين أو من يرتبطون بهم وهم يوزعون قسائم طعام في بيروت ويقدمون خدمات صحية في مناطق إلى الشرق ويتبرعون بمولدات كهربائية لمدارس في الجنوب.

واتساع نطاق الفقر يعني أن المرشحين بينهم فروق شاسعة فيما يتعلق بإمكانيات إدارة الحملات الانتخابية.

وهيئة الإشراف على الانتخابات التي يرأسها عبد الملك حالياً تأسست بموجب قانون الانتخابات لعام 2017. ومهمة أعضائها، وعددهم 11، مراقبة الحملات الانتخابية لضمان النزاهة والعدالة والالتزام بالحد الأقصى للميزانية، لكن ليس بوسع الهيئة معاقبة المخالفين بشكل مباشر.

لكن بوسعها بدلاً من ذلك أن ترفع شكاوى لمحكمة خاصة بالإعلام أو للنائب العام. ومع ذلك، قال عبد الملك قال، إن تلك الشكاوى لم تسفر عن شيء في انتخابات 2018 التي كان يشرف عليها أيضاً.

وعقب ذلك التصويت السابق، أوصلت الهيئة بعدد من الإصلاحات، منها تحويلها لكيان قانوني ومنحها ميزانية مستقلة عن وزارة الداخلية حتى تعمل باستقلال تام مالي وإداري، وفقاً لما قاله عبد الملك.

لكن تلك الإصلاحات لم تطبق أبداً، ثم حلت الأزمة المالية. وأعلن لبنان عجزه عن سداد الديون السيادية في مارس 2020، وتواجه الحكومة صعوبات في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.