«الرئاسي الليبي» يحظر تحريك الوحدات العسكرية خارج الثكنات

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أصدر محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بصفته القائد الأعلى للجيش، قراراً يحظر تحريك كافة الوحدات العسكرية بآلياتها العسكرية خارج ثكناتها وأماكن تمركزها إلا بإذن مُسبق منه، لافتاً إلى أنه «إذا استدعت الضرورة لتحريك وحدات عسكرية، يجب ألا يتم ذلك إلا وفقاً للسياق المعمول به، وبموافقة القائد الأعلى للجيش الليبي».

وطالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، آمري كافة الوحدات العسكرية التقيد بقراره، كما طالب إدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة الشرطة والسجون العسكرية، متابعة التنفيذ والإبلاغ عن أي مخالفة لما ورد بأحكامه.

من جهته، أكد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابعة لحكومة الوحدة الفريق محمد الحداد، أن المؤسسة العسكرية تمثل ميزان الاستقرار في البلاد، مشيراً إلى أن المؤسسة ستكون سدّاً منيعاً لكل التهديدات، رغم التحديات والعراقيل التي تواجهها، جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من مؤسسات ونشطاء المجتمع المدني، بقاعدة طرابلس البحرية.

وأشارت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، في بيان، إلى أن اللقاء تطرق إلى تقريب وجهات النظر ما بين مؤسسة المجتمع المدني والمؤسسة العسكرية، وكذلك التواصل وتبادل الرؤى بما يجري على الساحة، مؤكدة أن القوات المسلحة لديها عدة أهداف لا تحيد عنها منها، حرمة الدم وعدم الاحتراب الداخلي، ووحدة التراب، وتأمين الحدود، ومحاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، مع التأكيد على أن مهمة الجيش الليبي حماية الوطن والمواطن والدستور.

وشدد الحداد على عدم عسكرة الدولة أو تسييس المؤسسة العسكرية الليبية، ودعم الجهود لقيام دولة مدنية، ووضع خطة شاملة لتنظيم المسلحين والتشكيلات المسلحة، مؤكداً على ضرورة وضع آليات وخطوات منظمة وأساسية لتوحيد المؤسسة العسكرية من أجل بناء جيش ليبي، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض، مثنياً على المجهودات والخطوات التي تقوم بها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

يأتي ذلك في ظل تخوف الأمم المتحدة ودول الجوار الليبي من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وعودة النزاعات العسكرية المسلحة بين الأطراف والمكونات الفاعلية والرئيسة في البلاد.

سياسياً، بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا، بول سولير، الوضع الحالي الذي تشهده البلاد، حيث أطلعته على المشاورات التي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل الجاري للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة.

وأكدت وليامز، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن اللقاء شهد مناقشة أهمية دعم المسار الانتخابي الدستوري في ليبيا، بهدف إجراء انتخابات وطنية، بناء على إطار دستوري متين في أقرب وقت ممكن، فضلاً عن التأكيد على أهمية ضمان الحفاظ على استمرارية المسارين الأمني والاقتصادي، معلنة عزمها على عقد اجتماع منتصف مايو المقبل في القاهرة.

وأشارت وليامز إلى أنها اتفقت مع المسؤولين الفرنسيين على أهمية الحفاظ على الهدوء في ليبيا، ودعم الحوار بين الأطراف المعنية.