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ليبيا تخسر 60 مليون دولار يومياً
أرشيفية
30 ابريل 2022 01:56

طرابلس (وكالات) 

أكد محمد عون وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية ومقرها طرابلس، أن بلاده تخسر أكثر من ستين مليون دولار يومياً، بسبب إغلاق عدد من المواقع النفطية.
ومنذ منتصف أبريل يواجه إنتاج النفط موجة من الإغلاقات لعدد من المنشآت النفطية، وهو ما دفع مؤسسة النفط الحكومية إلى إعلان «القوة القاهرة» وتعليق عمل ميناءين مهمين في الشرق، مع استمرار إغلاق ستة حقول في جنوب وشرق البلاد.
ونتيجة لذلك «انخفض الإنتاج نحو 600 ألف برميل يوميًا»، أو نصف الإنتاج اليومي من أصل 1.2 مليون برميل يومياً، كما يؤكد عون.
وقال محمد عون: «بحساب سعر بيع بمتوسط 100 دولار للبرميل، تبلغ الخسائر 60 مليون دولار على الأقل يومياً»، في وقت تتعرض فيه السوق الدولية بالفعل لضغوط بسبب الحرب في أوكرانيا.
وعبر وزير النفط والغاز محمد عون، عن أسفه لهذه «الإغلاقات المؤثرة على البنية التحتية للنفط، خصوصاً خطوط الأنابيب»، إلى جانب تأثيرها على «سمعة ليبيا وفقدان الثقة في وضعها في السوق الدولية».
وأوضح في هذا الصدد «عندما نقوم بتسليم كمية معينة إلى أحد العملاء، وفي اليوم التالي لا نكون قادرين على القيام بذلك لسبب أو لآخر، فإن هذا يجعل ليبيا تفقد مكانتها في السوق العالمية».
وعبرت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، عن «قلقها البالغ» من عمليات الإغلاق ودعت إلى إنهائها «على الفور».
واعتبرت وقف الإنتاج إجراء متسرعاً يضر بالليبيين، و«يقوض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها فاعلة في الاقتصاد العالمي».
وتواجه ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطات وفيرة في إفريقيا أزمة سياسية وانقساماً سياسياً خطيراً.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين: واحدة برئاسة فتحي باشاغا منحها البرلمان ثقته في مارس، والثانية منبثقة من اتفاق سياسي رعته الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

ليبيا
حكومة الوحدة الوطنية
النفط الليبي
مؤسسة النفط الليبية
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