أميركا تعلّق على دعوة بوتين إلى قمة مجموعة العشرين
جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض
29 ابريل 2022 23:57
علقت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، على دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين التي ستعقد خلال شهر نوفمبر المقبل في إندونيسيا. رأت واشنطن أن العالم لا يمكنه التعامل مع بوتين كالمعتاد بعد المعلية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين بأن الرئيس الأميركي جو بايدن "أعرب علنا عن معارضته لوجود الرئيس بوتين في مجموعة العشرين"، مع ترحيبها بدعوة الأوكرانيين. وأضافت أن الولايات المتحدة على تواصل مع الإندونيسيين وأن دعوة روسيا تعود إلى ما قبل العملية العسكرية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير الماضي. من جهتها، قالت جالينا بورتر مساعدة المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين "لا تزال الولايات المتحدة تعتقد أنه لا يمكن أن تسير الأمور كأن شيئا لم يكن في ما يتعلق بمشاركة روسيا في المجتمع الدولي أو في المؤسسات الدولية". ولم تعلق بورتر على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحضر هذه القمة أم لا. وأعلنت إندونيسيا، اليوم الجمعة، أنها وجهت دعوة إلى الرئيس الأوكران فولوديمير زيلينسكي مؤكدة في الوقت نفسه أنها دعت روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين إلى القمة المقبلة لمجموعة العشرين المقررة في نوفمبر. وتعرضت إندونيسيا، التي تترأس مجموعة العشرين هذا العام، لضغوط شديدة من الغربيين لاستبعاد روسيا من القمة المرتقبة. لكن جاكرتا أصرت على أن كونها مضيفة للقمة يلزمها البقاء "على الحياد".