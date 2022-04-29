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«المؤبد» لعضو من داعش أدين بقتل أميركيين
رسم تقريبي للمحاكمة
29 ابريل 2022 23:41

أصدر قاض أميركي، اليوم الجمعة، حكما بالسجن مدى الحياة على عضو تنظيم داعش الإرهابي بعد أن أدين بقتل رهائن أميركيين.
كان هذا العضو ينتمي إلى مجموعة عرفت باسم "البيتلز".
وعقد تي.إس إيليس قاضي المحكمة الجزئية في الإسكندرية بولاية فرجينيا جلسة، جاشت خلالها المشاعر، للنطق بالحكم على ألكسندا كوتي (38 عاما) المولود في بريطانيا، والذي أقر بجرم قتل الصحفيين الأميركيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعاملي الإغاثة كايلا مولر وبيتر كاسيج.
وأُطلق على كوتي وزملائه في الخلية المتشددة (البيتلز)، على اسم فريق الغناء البريطاني الشهير، بسبب لكنتهم البريطانية. وتخلل الجلسة الاستماع إلى شهادات أقارب للضحايا.
وتحدث أقارب الضحايا، خلال الجلسة، عن الجزع الذي أصابهم عندما علموا باحتجاز أحبائهم والأسى الذي اجتاحهم عقب موتهم. وقالت بولا كاسيج والدة كاسيج لكوتي "لن أكرهك".
وقال محامي كوتي إن موكله سيجتمع مع بعض أقارب الضحايا في محاولة للتكفير عن ذنبه.
ووافق القاضي على أن يظل كوتي محتجزا في الإسكندرية حتى يوليو المقبل، مضيفا أن ذلك سيسهل تنظيم هذه الاجتماعات.
كان كوتي، يحمل الجنسية البريطانية، لكن الحكومة البريطانية سحبت جنسيته. وقامت خليته في تنظيم داعش المتطرف باحتجاز صحفيين وعاملين في الإغاثة وتعذيبهم ونشر مقاطع مصورة لعمليات قتلهم على الإنترنت.
واعترف كوتي بتعذيب الرهائن بغمرهم بالماء إيهاما بالغرق وتعريضعهم لصدمات كهربائية.

المصدر: آ ف ب
إرهاب
الخلية
داعش
السجن المؤبد
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