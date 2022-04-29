الإمارات تدين التفجير الإرهابي لمسجد بالعاصمة الأفغانية

أبوظبي، كابول (وام، وكالات)

أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى فضلاً عن إصابة عشرات من المصلين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للشعب الأفغاني الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقال إمام مسجد في العاصمة الأفغانية إن انفجاراً قوياً وقع، أمس، بعد صلاة الجمعة أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصاً، وسط سلسلة من الهجمات على أهداف مدنية في أفغانستان خلال شهر رمضان.

وقال بسم الله حبيب، نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الانفجار استهدف مسجد خليفة صاحب غرب كابول بعد ظهر أمس، وأضاف أن العدد الرسمي للقتلى عشرة.

وأدت التفجيرات الطائفية الدامية التي تبنى بعضها تنظيم «داعش» إلى مقتل العشرات.

وأظهرت مشاهد مروعة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ناجين يهرعون خارج المسجد والبعض منهم يحمل ضحايا من بينهم أطفال. وشوهدت دماء على أرض حرم المسجد.

وقال أحد الناجين ويدعى أحمد، إن «العديد من المصلين كانوا في المسجد عندما وقع الانفجار»، مضيفاً: «العديد من الضحايا طاروا من مكانهم».

وجاء الهجوم في الوقت الذي تجمع فيه المصلون في المسجد، بعد صلاة الجمعة، من أجل حلقة ذكر.

وقال سيد فاضل آغا إمام المسجد، إن شخصاً يعتقد أنه مهاجم انتحاري انضم إليهم في الطقوس وفجر عبوات ناسفة. وأضاف لـ«رويترز»: «تصاعد الدخان الأسود وانتشر في كل مكان وكانت الجثث أيضاً في كل مكان»، موضحاً أن أبناء أخيه من بين القتلى. وأضاف: «نجوت، لكنني فقدت أحبائي».

وذكر أحد سكان المنطقة، ويدعى محمد صابر، أنه رأى أشخاصاً يجري نقلهم في سيارات إسعاف.

وأضاف: «الانفجار كان مدوياً للغاية، وظننت أني فقدت السمع».

وقال مستشفى الطوارئ بوسط كابول، إنه يعالج 21 مصاباً، وإن اثنين توفيا لدى وصولهما. وقال ممرض في مستشفى آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه استقبل عدة مصابين في حالة حرجة. وذكر مصدر بقطاع الصحة أن المستشفيات استقبلت حتى الآن ما لا يقل عن 30 جثة.

وقُتل عشرات المدنيين الأفغان في الأسابيع الماضية في انفجارات أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن بعضها. ووقع أحدث هجوم في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان قبل عطلة عيد الفطر الأسبوع المقبل.

وتقول «طالبان» إنها قامت بتأمين البلاد منذ توليها السلطة في أغسطس، وقضت إلى حد كبير على الفرع المحلي لتنظيم «داعش»، لكن مسؤولين دوليين ومحللين يقولون إن خطر تجدد العنف لا يزال قائماً.

وانفجرت قنبلتان في سيارتي ركاب في مزار الشريف أمس الأول، وهو ما أسفر عن مقتل 9 على الأقل. ويوم الجمعة الماضي، وقع انفجار في مسجد خلال صلاة الجمعة في مدينة قندوز وهو ما أسفر عن مقتل 33 شخصاً.

وندد منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية لأفغانستان رامز الأكبروف بالتفجير.

وقال في بيان، إن «الانفجار ضربة موجعة أخرى لشعب أفغانستان، الذي لا يزال يتعرض لانعدام الأمن وللعنف».

وأكد المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد أن منفذي التفجير سيُعاقبون.

وفي وقت لاحق، انتشر عمال البلدية لإزالة الأنقاض من موقع التفجير، فيما فرض مقاتلو طالبان المسلحون طوقاً على المنطقة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.