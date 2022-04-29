السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
أوكرانيا تطلب اجتماعاً طارئاً لمنظمة الصحة العالمية
آثار القصف على مبنى في كييف
29 ابريل 2022 22:10

طلبت أوكرانيا، اليوم الجمعة، بمساندة من عشرات الدول الأخرى، من الرئيس الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدعوة لاجتماع طارئ لبحث آثار العملية العسكرية الروسية على الصحة والرعاية الصحية في البلاد.
ووقعت على الطلب، الذي بعثت به هذا الأسبوع البعثة الدبلوماسية الأوكرانية في جنيف بسويسرا حيث مقر منظمة الصحة العالمية، نحو 38 دولة أخرى في المنطقة الأوروبية بمنظمة الصحة العالمية من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
ووجهت أوكرانيا الخطاب إلى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج متضمنا حثه على عقد اجتماع "لا يتأخر عن التاسع من مايو".
وتضمن الخطاب أيضاً أن يثير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس القضية في اجتماع جمعية منظمة الصحة العالمية في مايو الذي ستقرر فيه الدول الأعضاء في المنظمة وعددها 194 دولة إجراء إصلاحات رئيسية استعداداً للجوائح المستقبلية.
وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن المنظمة علمت بالطلب وستقترح عقد الجلسة الاستثنائية في العشر من مايو المقبل عن بُعد.

المصدر: رويترز
أوكرانيا
منظمة الصحة العالمية
مستشفيات
قصف
آخر الأخبار
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
الرياضي
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
اليوم 10:33
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
الرياضي
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
اليوم 10:31
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
الرياضي
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
اليوم 10:23
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
اليوم 10:17
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
عربي ودولي
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
اليوم 09:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©