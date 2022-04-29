أوكرانيا تطلب اجتماعاً طارئاً لمنظمة الصحة العالمية
آثار القصف على مبنى في كييف
29 ابريل 2022 22:10
طلبت أوكرانيا، اليوم الجمعة، بمساندة من عشرات الدول الأخرى، من الرئيس الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدعوة لاجتماع طارئ لبحث آثار العملية العسكرية الروسية على الصحة والرعاية الصحية في البلاد. ووقعت على الطلب، الذي بعثت به هذا الأسبوع البعثة الدبلوماسية الأوكرانية في جنيف بسويسرا حيث مقر منظمة الصحة العالمية، نحو 38 دولة أخرى في المنطقة الأوروبية بمنظمة الصحة العالمية من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا. ووجهت أوكرانيا الخطاب إلى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج متضمنا حثه على عقد اجتماع "لا يتأخر عن التاسع من مايو". وتضمن الخطاب أيضاً أن يثير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس القضية في اجتماع جمعية منظمة الصحة العالمية في مايو الذي ستقرر فيه الدول الأعضاء في المنظمة وعددها 194 دولة إجراء إصلاحات رئيسية استعداداً للجوائح المستقبلية. وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن المنظمة علمت بالطلب وستقترح عقد الجلسة الاستثنائية في العشر من مايو المقبل عن بُعد.