السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
أميركا تعلق على احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية
دبابات في ماريوبول
29 ابريل 2022 21:58

علق مسؤول دفاعي أميركي كبير اليوم الجمعة، على احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
قال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للصحفيين، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن هناك تهديداً باستخدام روسيا للأسلحة النووية.
وأضاف المسؤول "نواصل مراقبة قدراتهم النووية كل يوم بأفضل ما نستطيع ولا نرى أن هناك تهديداً باستخدام أسلحة نووية ولا يوجد تهديد لأراضي حلف شمال الأطلسي".
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يوم الاثنين، إن على الغرب ألا يقلل من شأن المخاطر المتزايدة لنشوب صراع نووي بشأن أوكرانيا.
وذكرت روسيا، في وقت سابق هذا الشهر، أنها تخطط لنشر صواريخها الباليستية العابرة للقارات من طراز "سارمات" التي تم اختبارها حديثاً، والقادرة على شن ضربات نووية ضد الولايات المتحدة بحلول الخريف.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذا الأسبوع أنه لا يتوقع أن تستخدم روسيا أسلحة نووية تكتيكية.

المصدر: رويترز
روسيا
أسلحة نووية
أوكرانيا
آخر الأخبار
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
الرياضي
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
اليوم 10:33
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
الرياضي
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
اليوم 10:31
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
الرياضي
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
اليوم 10:23
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
اليوم 10:17
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
عربي ودولي
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
اليوم 09:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©