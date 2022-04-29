أميركا تعلق على احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية

علق مسؤول دفاعي أميركي كبير اليوم الجمعة، على احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا. قال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للصحفيين، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن هناك تهديداً باستخدام روسيا للأسلحة النووية. وأضاف المسؤول "نواصل مراقبة قدراتهم النووية كل يوم بأفضل ما نستطيع ولا نرى أن هناك تهديداً باستخدام أسلحة نووية ولا يوجد تهديد لأراضي حلف شمال الأطلسي". وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يوم الاثنين، إن على الغرب ألا يقلل من شأن المخاطر المتزايدة لنشوب صراع نووي بشأن أوكرانيا. وذكرت روسيا، في وقت سابق هذا الشهر، أنها تخطط لنشر صواريخها الباليستية العابرة للقارات من طراز "سارمات" التي تم اختبارها حديثاً، والقادرة على شن ضربات نووية ضد الولايات المتحدة بحلول الخريف. وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذا الأسبوع أنه لا يتوقع أن تستخدم روسيا أسلحة نووية تكتيكية.