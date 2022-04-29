ارتفاع كبير لحصيلة قتلى انفجار مسجد في كابول

سيارة إسعاف تنقل جرحى الانفجار إلى مستشفى في كابول
29 ابريل 2022 21:11
أعلن إمام مسجد في العاصمة الأفغانية كابول ارتفاعاً كبيراً لحصيلة قتلى الانفجارالقوي الذي وقع بعد صلاة الجمعة. وقال سيد فاضل آغا إمام المسجد إن الانفجار أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصاً. كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الانفجار استهدف مسجداً غرب كابول بعد ظهر اليوم. جاء الهجوم في الوقت الذي تجمع فيه المصلون في المسجد بعد صلاة الجمعة من أجل حلقة ذكر. وقال إمام المسجد إن شخصاً يعتقد أنه مهاجم انتحاري انضم إليهم وفجر عبوات ناسفة. وأضاف آغا "تصاعد الدخان الأسود وانتشر في كل مكان وكانت الجثث (أيضاً) في كل مكان"، موضحاً أن أبناء أخيه من بين القتلى. ومضى قائلاً "لقد نجوت لكنني فقدت أحبائي". وذكر أحد سكان المنطقة ويدعى محمد صابر أنه رأى أشخاصاً ينقلون في سيارات إسعاف. وأوضح "الانفجار كان مدوياً لغاية أنني ظننت أني فقدت السمع". وقال مستشفى الطوارئ بوسط كابول إنه يعالج 21 مصاباً وإن اثنين توفيا لدى وصولهما. وقال ممرض في مستشفى آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه استقبل عدة مصابين في حالة حرجة. وذكر مصدر بقطاع الصحة أن المستشفيات استقبلت حتى الآن ما لا يقل عن 30 جثة. وقُتل عشرات المدنيين الأفغان في الأسابيع الماضية في انفجارات أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن بعضها. وانفجرت قنبلتان في سيارتي ركاب في مدينة مزار الشريف أمس الخميس مما أسفر عن مقتل تسعة على الأقل. ويوم الجمعة الماضي، وقع انفجار في مسجد خلال صلاة الجمعة في مدينة قندوز مما أسفر عن مقتل 33 شخصاً.