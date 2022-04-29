الرئيسان الروسي والأوكراني سيحضران قمة مجموعة العشرين
صورة مجمعة للرئيسين بوتين (يمين) وزيلينسكي
29 ابريل 2022 20:53
أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الجمعة، أنه دعا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة مجموعة العشرين التي يُفترض أن تُعقد في نوفمبر في إندونيسيا. كما سيحضر القمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تنمتي بلاده إلى مجموعة العشرين. وقال ويدودو "دعوتُ الرئيس زيلينسكي للمشاركة في قمّة مجموعة العشرين"، ملمحاً إلى أنه تمّ التوصل إلى تسوية تفرض مشاركة كييف غير العضو في مجموعة العشرين المنقسمة منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وواجهت إندونيسيا، التي تترأس مجموعة العشرين هذا العام، ضغوطاً من الغرب لاستبعاد روسيا من المجموعة. لكن جاكرتا قاومت الضغوط مؤكدة أن موقفها يتطلب منها أن تظل "محايدة" وأن الرئيس الأميركي جو بايدن خصوصا اقترح مشاركة أوكرانيا لتحقيق توازن. وكتب الرئيس الأوكراني، في تغريدة على موقع تويتر، أن إندونيسيا وجهت إليه دعوة لحضور القمة بعد محادثة هاتفية مع نظيره الإندونيسي. كما تحدث جوكو ويدودو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس. وقال "بهذه المناسبة، شكر الرئيس بوتين إندونيسيا على دعوتها إلى قمة مجموعة العشرين وقال إنه سيحضر". وأوضح الرئيس الإندونيسي، في خطاب بالفيديو، أن الرئيس الروسي أكد أنه سيشارك في القمة المقرر عقدها في بالي في نوفمبر. تريد إندونيسيا، مثل معظم الدول الناشئة الكبرى، الحفاظ على موقف محايد. وقال جوكو ويدودو، الجمعة، إن إندونيسيا لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، رداً على طلب من الرئيس الأوكراني.وأعلن الرئيس الإندونيسي "كررت، وفقا للدستور ومبادئ السياسة الخارجية الإندونيسية، أنه يحظر إرسال أسلحة إلى دول أخرى"، مقترحا إرسال مساعدات إنسانية إلى كييف.