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مسؤولون يعلقون على خسائر روسيا البشرية في أوكرانيا
جندي أوكراني فوق دبابة مدمرة
29 ابريل 2022 19:54

ذكر مسؤولون غربيون، اليوم الجمعة، أن خسائر روسيا البشرية في أوكرانيا انخفضت مع تقلص ​​نطاق العملية العسكرية، لكن الأرقام لا تزال كبيرة للغاية.
وقال أحد المسؤولين «تقلصت طبيعة العمليات من حيث الانتشار الجغرافي. وبالتالي، فإن الأعداد الإجمالية (للخسائر البشرية) آخذة في التناقص».
وأضاف «لكن مستوى الخسائر البشرية الذي نشهده فيما يتعلق بتلك المناطق التي يشتبكون فيها مع القوات الأوكرانية لا يزال مرتفعا للغاية».
كانت بريطانيا أعلنت قبل أيام أن روسيا خسرت أكثر من 15 جنديا منذ بدء العملية في 24 فبراير الماضي. لكن أوكرانيا تقول إن الأعداد أكثر من ذلك بكثير.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
روسيا
خسائر بشرية
الجيش الروسي
أوكرانيا
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