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10 قتلى بانفجار داخل مسجد في كابول
جنود أفغان في كابول
29 ابريل 2022 18:17

قال مسؤولون إن انفجارا قويا وقع في مسجد في غرب العاصمة كابول خلال صلاة الجمعة مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 15.
وشهدت أفغانستان هجمات خلال شهر رمضان.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن انفجارا ضخما وقع خلال الصلاة.
وذكر أحد سكان المنطقة أنه شاهد نقل أفراد داخل سيارات إسعاف بعد الانفجار. وأضاف "الانفجار كان مدويا للغاية. ظننت أني فقدت السمع".
وأشار ممرض في مستشفى قريب إلى أنهم استقبلوا عددا من المصابين في حالة حرجة.
وقُتل عشرات المدنيين الأفغان في الأسابيع الماضية في انفجارات وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن بعضها.
وانفجرت قنبلتان في سيارتي ركاب في مدينة مزار الشريف أمس الخميس مما أسفر عن مقتل تسعة على الأقل.
ويوم الجمعة الماضي، وقع انفجار في مسجد خلال صلاة الجمعة في مدينة قندوز مما أسفر عن مقتل 33 شخصا.

المصدر: رويترز
انفجار
كابول
مسجد
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