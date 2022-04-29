جنوب أفريقيا تشير إلى موجة خامسة من كورونا

قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا جو بهلا في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الجمعة، إن بلاده قد تواجه موجة خامسة من الإصابات بعدوى فيروس كورونا، في ظل الزيادة المضطردة في أعداد الحالات اليومية وارتفاع عدد الاختبارات الإيجابية.

وقالت وسيلة جسات، اختصاصية الصحة العامة في المعهد الوطني للأمراض المعدية، في نفس المؤتمر الصحفي، إن أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس لم ترتفع بعد رغم زيادة الحالات التي يتم إدخالها إلى المستشفيات.

وأضافت جسات أن السبب وراء ارتفاع حالات الإصابة اليومية هو ظهور السلالتين (بي 4 وبي5) من متحور أوميكرون.

وقد سجلت جنوب أفريقيا 4 آلاف و146 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما سجلت البلاد 4 وفيات جديدة مرتبطة بالوباء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و780 ألفا و444 إصابة، والوفيات إلى 100 ألف و355.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 34 مليونا و739 ألفا و327 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في جنوب أفريقيا

حتى الآن. وتلقى 18 مليونا و267 ألف و341 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 80ر30%.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة

أو جرعتين.