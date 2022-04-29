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الكونجرس الأمريكي يحيي برنامجا يعود للحرب العالمية الثانية من أجل أوكرانيا
مبنى الكونجرس الأميركي (أرشيفية)
29 ابريل 2022 13:25

أيد مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة يوم الخميس تشريعا سيسهل تصدير العتاد العسكري إلى أوكرانيا، إذ يحيي (قانون الإعارة والتأجير) الذي ساعد في هزيمة أدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية.

وأقر مجلس النواب (قانون الإعارة والتأجير للدفاع عن الديمقراطية في أوكرانيا لعام 2022) بتأييد 417 صوتا ورفض عشرة أصوات، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من إقراره في مجلس الشيوخ بالإجماع. وسيُحال بعد ذلك إلى البيت الأبيض حتى يوقع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانونا.

ويأمل أعضاء الكونجرس في يؤتي القانون ثماره، كما حدث قبل 80 عاما، عبر السماح للشركات الأميركية بإعادة تزويد الدول الشريكة بالإمدادات بسرعة دون الاضطرار إلى اجتياز العقبات البيروقراطية.

ومن شأن مشروع القانون أن يسمح للولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالعتاد الآن مع مجرد إلزام فني بالدفع في وقت لاحق، ومنح ذلك العتاد بالأساس لحكومة كييف.
وأقر مجلس النواب التشريع في نفس اليوم الذي طلب فيه بايدن من الكونجرس الموافقة على 33 مليار دولار إضافية لأوكرانيا تتضمن أكثر من 20 مليار دولار للأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى.

المصدر: وكالات
الكونجرس
أوكرانيا
الكونجرس الأميركي
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