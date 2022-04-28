موجة حر قياسية تضرب الهند وباكستان

نيودلهي (وكالات)

تضرب موجة حر قياسية الهند وباكستان، متسببة بانقطاع الكهرباء ونقص المياه عن ملايين من الأشخاص المتوقع أن يواجهوا القيظ بوتيرة متزايدة في المستقبل، وفقاً لخبراء التغير المناخي.

واقتربت درجة الحرارة في نيودلهي من 46 درجة مئوية، أمس، ويتوقع أن تستمر هذه الموجة الحارة الشديدة خمسة أيام أخرى في شمال غرب ووسط الهند وحتى نهاية الأسبوع في الشرق، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الهندية.

ولجأت مناطق في ولايات راجاستان وغوجارات وأندرا براديش إلى تقنين الكهرباء في المصانع، لخفض الاستهلاك بسبب نقص الفحم.

وأبلغت عدة مناطق في الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، عن انخفاض في إمدادات المياه سيزداد سوءاً حتى هطول الأمطار الموسمية السنوية في يونيو ويوليو.

وفي مارس، ارتفعت الحرارة في نيودلهي إلى 40,1 درجة مئوية هي الأعلى لذلك الشهر منذ عام 1946.

تسببت موجات الحر في وفاة أكثر من 6500 شخص في الهند منذ عام 2010. ويقول العلماء إنها بسبب تغير المناخ، أكثر تواتراً، ولكنها أيضاً أكثر حدة.

وعانت باكستان المجاورة أيضاً من حرارة شديدة، أمس، ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر حتى الأسبوع المقبل، وأن تبلغ درجات الحرارة ذروتها عند 48 درجة في أجزاء من ريف السند الأربعاء، وفقاً لجمعية الأرصاد الجوية الباكستانية.

وسيحتاج المزارعون إلى إدارة إمدادات المياه بحكمة في بلد تستوعب فيه الزراعة نحو 40 في المئة من إجمالي القوى العاملة.

وقالت وزيرة التغير المناخي شيري رحمن: إن «الصحة العامة والزراعة في البلاد ستواجهان تهديدات خطرة، بسبب درجات الحرارة القصوى هذا العام».